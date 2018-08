„Immer schwerer, fürs Ehrenamt zu begeistern“

Anzeige

LAMPERTHEIM.„Was wäre eine Stadt ohne Vereine?“ Mit dieser Frage eröffnete Bürgermeister Gottfried Störmer am Freitagabend die jährliche Verleihung der Vereinsförderpreise in der Hans-Pfeiffer-Halle. „Wie ein Park ohne blühende Pflanzen“, meinte Stadtrat und Laudator Gottlieb Ohl, das Stadtoberhaupt selbst mochte sich das erst gar nicht vorstellen. Wie wichtig ein vielfältiges Vereinsleben für Lampertheim ist, brachte die Kommune einmal mehr mit der Vergabe von 23 Geldpreisen im Gesamtwert von 7850 Euro zum Ausdruck.

Der Abend zeigte aber auch, dass Ehrenamt und besonders dessen Anerkennung in einer Krise zu stecken scheinen. Denn außer den Geehrten selbst kamen nur wenige Bürger in die Hans-Pfeiffer-Halle. Da half es sicher auch nicht, dass die Stadt zeitgleich die „Sommernacht in LA“ veranstaltete. Selbst der Reit- und Fahrverein, immerhin mit zwei Preisen über 650 Euro bedacht, hatte keinen offiziellen Vertreter geschickt. So musste Laudator Gottlieb Ohl in seiner Funktion als langjähriges Vereinsmitglied kurzerhand die Urkunden entgegennehmen. Ein Rahmen, der den immensen ehrenamtlichen Leistungen der Lampertheimer Vereine nicht gerecht wird.

Die Preisträger Kategorie Jugend: 1. Platz: Turnverein 1896 Hofheim (500 Euro), 2. Platz: Reit- und Fahrverein Lampertheim 1932 (450 Euro), 3. Platz: DLRG Ortsverband Lampertheim (400 Euro), 4. Platz: CPD Stamm Kurfürst Friedrich III von der Pfalz (350 Euro), 5. Platz: Katholischer Kirchenmusikverein Lampertheim (300 Euro), 6. Platz: Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld (250 Euro); Kategorie Sport: 1. Platz: Fußballverein 1911 Hofheim (750 Euro), 2. Platz: Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld (450 Euro), 3. Platz: Schwimmgemeinschaft Neptun (400 Euro), 4. Platz: Verein Lampertheimer Kegler (300 Euro), 4. Platz: Turnverein 1896 Hofheim (300 Euro), 5. Platz: Reit- und Fahrverein Lampertheim 1932 (200 Euro), 5. Platz: VfB Lampertheim 1948 (200 Euro); Kategorie Kultur: 1. Platz: MGV 1840 Lampertheim (800 Euro), 2. Platz: MGV Sängerbund Sängerrose 1893/1898 (650 Euro), 3. Platz: Volksbühne Lampertheim (400 Euro), 4. Platz: Evangelischer Posaunenchor Neuschloß (300 Euro), 5. Platz: Evangelischer Posaunenchor Hofheim (250 Euro), 6. Platz: Musikschule Lampertheim (200 Euro); Anerkennungspreise zu je 100 Euro gingen an die Schwimmgemeinschaft Neputun, den evangelischen Posaunenchor Hofheim, den Feuerwehrverein Hofheim und den Fußballverein Hofheim. ksm

27 000 registrierte Mitglieder

Das fand auch Bürgermeister Störmer „schade“, obwohl immerhin viele politische Vertreter den Vereinen mit ihrer Anwesenheit Respekt zollten. Neben dem Rathauschef wohnten auch Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass, Erster Stadtrat und Laudator für Jugendförderung Jens Klingler und viele Vorstandsmitglieder der Parteien den Ehrungen bei. Für die vielen freien Plätze in der großen Halle hatte Störmer eine mögliche Erklärung. „Unseren Mitmenschen ist oft nicht bewusst, wie viel in den Vereinen geleistet wird“, betonte er. Für viele gehöre das zum normalen Alltag. „Dabei lebt die Gesellschaft davon, dass Sie sich für andere engagieren“, wandte sich Störmer an die Ehrenamtlichen.