Immer wieder dienstags auf Tour

Hofheim.Nachdem die Dienstagsfrauen der evangelischen Kirchengemeinde mit einer Abendwanderung und der Einstimmung auf den Weltgebetstag der Frauen bereits erfolgreich ins neue Jahr gestartet sind, stehen auch die Termine für den weiteren Jahresverlauf fest.

Wie immer wird am Freitag, 1. März, der um 19.30 Uhr beginnende Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in der Friedenskirche besucht. Das Treffen am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus gestaltet Pfarrer Holger Mett. Bis auf den Tagesausflug am Samstag, 12. Oktober, finden auch alle weiteren Treffen jeweils dienstags statt.

Am Dienstag, 9. April, wird um 20 Uhr im Gemeindehaus der Spielfilm „100 Jahre Gleichberechtigung der Frauen“ angeschaut. Ins Weinhaus Weis geht es am 7. Mai mit der Bahn, Treffpunkt ist um 18.50 Uhr am Bahnhof in Hofheim. Ein meditativer Spaziergang mit Picknick ist am 4. Juni vorgesehen, los geht es um 19.30 Uhr an der Friedenskirche. Eine Radtour wird am 2. Juli unternommen, die Abfahrt erfolgt um 19.30 Uhr an der Friedenskirche.

Das Treffen am 3. September um 20 Uhr im Gemeindehaus steht unter dem Motto „Du bist so schön“. Ein Kreativabend bei Glaskunst Schader in Biblis folgt am 8. Oktober, Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 19.30 Uhr an der Friedenskirche. Das Ziel des Kino- oder Theaterbesuches am 5. November ist noch offen. Die Adventsfeier am 3. Dezember um 20 Uhr im Gemeindehaus beendet die Aktivitäten der Dienstagsfrauen in diesem Jahr. fh

