„Impfen ist unser Tagesgeschäft“

Lampertheim.„Lassen Sie uns gemeinsam die Patienten von der Sinnhaftigkeit der Impfung überzeugen und überlassen Sie uns die Arbeit, die wir beherrschen: das Impfen!“ Das fordern die Lampertheimer niedergelassenen Ärzte, die im Gesundheitsnetz der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) zusammengeschlossen sind, in einem Brief, den sie an das Hessische Innen- und Sozialministerium, den Kreis Bergstraße, die Bergsträßer Bundestags- und Landtagsabgeordneten sowie die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenärztliche Vereinigung Hessen und die Landesärztekammer Hessen geschickt haben.

In dem Schreiben, das Karl Wilhelm Klingler und Walter Seelinger im Namen des GALA-Vorstandes unterzeichnet haben, kritisieren sie die bundesweite Einrichtung großer Impfzentren, wie das für den Kreis Bergstraße in Bensheim vorgesehen ist (wir haben berichtet). Dafür müsse eine Infrastruktur aufgebaut werden, die mit den Hausarztpraxen flächendeckend vorhanden sei, schreiben sie.

Für die Zentren mit ihren Impfstraßen müssten Computer zur Erfassung der Patientendaten aufgestellt werden. Umständlich müsste die Krankengeschichte (Anamnese) eines jeden Impfwilligen erfragt und dokumentiert werden. Auch ein aufklärendes Impfgespräch sei zu führen, bevor die Impfung verabreicht werden könne. All das könnte schneller gehen, wenn die Bürger sich von ihrem Hausarzt impfen lassen würden. Davon sind die Lampertheimer Ärzte überzeugt. Denn schließlich kennen sie die Vorgeschichte ihrer Patienten, haben deren Stammdaten in ihren Praxiscomputern und führen ohnehin regelmäßig Gespräche mit ihnen.

Risikopatienten sind bekannt

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Hausärzte wissen, wer die Risikopatienten sind. „Alle Risikopatienten, die es jetzt zu impfen gilt, sind in den Hausarztpraxen erfasst und werden hausärztlich betreut (sonst wären sie per Definition gar keine Risikopatienten). Es sind die gleichen, die wir jetzt gerade in den letzten beiden Monaten gegen die Grippe geimpft haben, die wir in den letzten Jahren gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) gegen Pneumokokken geimpft haben oder denen wir auch die Indikation zu einer Gürtelrosen-Impfung gestellt haben. Also unser Alltagsgeschäft!“, heißt es in dem Schreiben.

Versorgung der Heime möglich

Außerdem rechnen die Mediziner damit, dass sich viele Patienten ohnehin vorher mit ihnen in Sachen Corona-Impfung beraten werden. „Warum dann nicht die Arbeit gleich zu Ende führen?“ fragen sie kritisch. Einen weiteren Vorteil, den sie sehen: Die niedergelassenen Ärzte betreuen auch die Bewohner der hiesigen Pflegeeinrichtungen und könnten die bei ihren Besuchen ebenfalls impfen. Dafür müsste kein mobiles Team, wie angekündigt, losgeschickt werden.

Sorge, dass das ihren Praxisbetrieb sprengen könnte, haben die Ärzte nicht. Sie rechnen vor, dass sie zwischen zehn und 20 Tage bräuchten, um die 300 Risikopatienten zu impfen, die sie jeweils etwa betreuen. Noch einmal so lange bräuchten sie, um alle anderen, denen eine Impfung empfohlen wird, zu versorgen. Auch die Tatsache, dass der Impfstoff bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden müsse, stellt aus Sicht der Ärzte kein Hindernis dar. Für fünf Tage könne er bei Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden. Dafür müsste nur eine passgenaue Lieferung sichergestellt werden.

Und wenn nicht alle Hausärzte dabei mitmachen wollen? Deren Patienten könnten ja dann doch zu einer öffentlichen Impfstelle gehen. Die könnte aber deutlich kleiner ausfallen als das, was jetzt geplant ist. „Es brauchen keine ganzen Impfstraßen zu sein!“ Das sei „eine gigantische Verschwendung von vorhandenen Ressourcen und Geld“, mahnen die Lampertheimer Ärzte.

