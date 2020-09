Impfung dringend empfohlen

Lampertheim.Herbstzeit ist Grippezeit. Deshalb kann man sich ab sofort auch in den Lampertheimer Arztpraxen wieder gegen die saisonale Grippe impfen lassen. Dies teilt der Vorstandsvorsitzende des Gesundheitsnetzes der Ärzteschaft Lampertheim (GALA), Dr. Walter Seelinger, mit.

Die diesjährige saisonale Grippeschutzimpfung sei angesichts der Ausnahmesituation der Pandemie mit Covid-19 „dringend empfohlen“, so Seelinger. Dies gelte vor allem für Risikopatienten mit chronischen Erkrankungen wie Asthma, COPD, Diabetes oder einer koronaren Herzkrankheit. Außerdem raten Mediziner besonders solchen Patienten zu, die mit Chemotherapie oder Ähnlichem behandelt werden sowie bestimmten Berufsgruppen, die mit vielen, wechselnden Menschen zu tun haben.

Zu diesen Gruppen gehören Beschäftigte im medizinischen Bereich, im Verkauf, Lehrkräfte sowie Betreuungspersonal in Alten- und Pflegeheimen und in Kitas. Alle Menschen ab 60 Jahre sollten zusätzlich die kostenlose Schutzimpfung gegen Lungenentzündung in Anspruch nehmen, empfiehlt der GALA-Vorsitzende.

„Wer sich selbst schützt, ist auch keine Gefahr für andere“, appelliert Seelinger, gerade in der Corona-Pandemie alle möglichen Schutzmaßnahmen gegen die saisonale Grippe zu ergreifen. Um Überlastungen in den Praxen und Engpässe bei den Impfstoffen zu vermeiden, bittet GALA alle Patienten, die sich impfen lassen wollen, sich vorher in ihrer jeweiligen Praxis telefonisch anzumelden. lex

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.09.2020