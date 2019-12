Impulse für die Bürger

Lampertheim.Wie feiner Sand zerrinnt eine grüne Landschaft durch das kleine Nadelöhr einer Sanduhr. Auf dem Boden warten Überschwemmungen und Feuer. Die Botschaft des neuen Lampertheimer Logos „Klimaretter gesucht“ ist eindeutig: Langsam aber sicher vergeht Mutter Erde zwischen unseren Händen. Der städtische Arbeitskreis „Energie und Nachhaltigkeit“ möchte sich unter diesem Titel nun ganz konkret vor Ort, des Klimaschutzes annehmen. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (Vhs) hat das Gremium für kommendes Jahr sieben Veranstaltungen mit Vorträgen, Filmen, einem Werkstattgespräch und einem Klimatag auf dem Schillerplatz ausgearbeitet. Im Zentrum steht nicht die große Politik in Berlin oder Brüssel, sondern das, was jeder Einzelne für die Umwelt tun kann.

Kein erhobener Zeigefinger

„Klima retten beginnt vor Ort“, ist sich Marius Schmidt sicher. Der Vorsitzende des Arbeitskreises stellte das Programm der Bildungsreihe gemeinsam mit Rolf Hecher, Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Ehrenamt, Helmut Hummel (FDP) und Stefan Fella von EnergieRied vor. Wichtig ist Schmidt, „nicht mit erhobenem Zeigefinger dazustehen“. Es gehe einfach nur darum, zum Nachdenken anzuregen und Impulse fürs eigene Verhalten zu setzen.

Gleich bei der ersten Veranstaltung können auch die Besucher bei einer „Bürgerwerkstatt“ im Alten Rathaus selbst ihre Gedanken einbringen. Im Laufe des Jahres bringen dann zahlreiche Referenten externe Impulse ein. Die Hauptveranstaltung ist aber der „Lampertheimer Klimatag“ im Mai. Auf dem Schillerplatz werden sich Vereine, Institutionen, Gruppen und Unternehmen präsentieren, die „in Lampertheim Ansprechpartner rund um die Themen Klima, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind“.

Klimatag als Gewerbeschau

Der Klimatag diene in zweifacher Hinsicht als kleine Gewerbeschau. „Zur Darstellung der zahlreichen ehrenamtlichen und unternehmerischen Akteure zum Bereich Nachhaltigkeit und zur Innenstadtbelebung“, fügt Marius Schmidt hinzu. Der Arbeitskreis hat sich auf Basis eines fraktionsübergreifenden Beschlusses im Stadtparlament 2018 gegründet. Für Rolf Hecher ist die ausgearbeitete Angebotsreihe eine „gelungene, ausgewogene und kluge Arbeit“. Ohnehin lobte er die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis und der Vhs. Für die Klimaschutz-Aktion habe man einen Förderantrag bei der WI-Bank gestellt. Die Förderquote soll bis zu 90 Prozent betragen, der Antrag läuft.

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019