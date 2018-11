Impulse zum Innehalten

Hüttenfeld.Die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld lädt zum Innehalten ein. Die Teilnehmer an den Alltagsexerzitien „Fürchte dich nicht – lebe!“ treffen sich nach eigenen Angaben fünf Mal im kommenden Jahr zum Austausch und zur Andachtsfeier. Durch die gemeinsame Zeit führen Gebete und Impulse. Die Treffen sind jeweils freitags am 11., 18. und 25. Januar sowie am 1. und 8. Februar, jeweils von 9.30 bis 11 Uhr in der evangelischen Kirche. Die Leitung haben Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade und Kerstin Bäuerle-Grün, Kirchenvorsteherin und Heilpraktikerin.

Anmeldungen werden bis 30. November im evangelischen Pfarramt Hüttenfeld angenommen per E-Mail an info@kirche-huettenfeld.de oder telefonisch unter 06256/82010 (dienstags und donnerstags, 8.30 bis 12.30 Uhr, sowie donnerstags 15 bis 17 Uhr). red

