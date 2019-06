In 65 Jahren immer verstanden

Lampertheim.Seit 65 Jahren meistern sie zusammen das Leben und haben sich in all den Jahrzehnten immer verstanden, so jedenfalls bringt es die Jubilarin Johanna Fetsch (84) anlässlich ihres Ehrentags der Eisernen Hochzeit auf den Punkt, und Ehemann Norbert (84) nickt dazu.

Voll des Lebens ist das Jubelpaar noch, wenn man sie im Kreis der Freunde und Verwandten betrachtet und voll am Leben nehmen sie auch noch teil. Erster Stadtrat Jens Klingler war zur Gratulation mit den obligatorischen Urkunden – mittlerweile hat man ja schon einige – erschienen und hatte zusätzlich einen Präsentkorb dabei. Das war aber nicht der einzige Gratulationsgrund, sondern zusätzlich war Klingler in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins erschienen, um Norbert Fetsch für dessen 50-jährige Parteimitgliedschaft die Goldene Ehrennadel zu überreichen.

Auch Ehrenvorsitzender Günter Gabler und Vorsitzender Paul Sommer vom Andreas-Chor hatten es sich nicht nehmen lassen, ihrem langjährigen Fördermitglied zu gratulieren.

Das Leben des Jubelpaars verlief weitgehend in Lampertheim. Frau Johanna wurde in der Peterstraße geboren, wo sie noch heute leben, während Ehemann Norbert ein Bürstädter ist. Johanna lernte kaufmännische Angestellte und arbeitete beim ehemaligen Kaufhaus Christmann, während Norbert Tisch-und Möbelschreiner in Bürstadt lernte. Ihre Lebenswege kreuzten sich erstmals 1952 bei einem Ausflug der Berufsschule und da kam man sich näher, obwohl Norbert auch anderen Mädels schöne Augen machte, wie Johanna registrierte. Letztendlich hatte er aber nur noch Augen für sie, und 1954 wurde in Lampertheim geheiratet.

Die Peterstraße war nun ihr gemeinsamer Lebensmittelpunkt. Der Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten. Bis 1958 kamen die Töchter Doris, Monika, Marietta und Jutta zur Welt, den Abschluss bildete Sohn Peter. Für die berufliche Tätigkeit blieb da für die Jubilarin kaum noch Zeit, nur gelegentlich zum Aushelfen wurde sie geholt. Norbert arbeitete mittlerweile beim Benz als Metaller und blieb 45 Jahre der Firma treu.

Fußballer mit Leidenschaft war er und spielte in Bürstadt in der ersten Mannschaft, bis die dauernde sonntägliche Abwesenheit seiner Gattin zu viel wurde. Sie ging lieber mal Tanzen, aber leider stand der Sportler ihr immer auf den Füßen, wie sie berichtete.

Außerdem hatte sie ihre Liebe für die Bütt entdeckt, und noch heute tritt sie bei diversen Veranstaltungen mit Gedichten und Sketchen auf. Alles selbst verfasst, wie sie versichert. Ehemann Norbert ist da eher für das Singen zuständig. Mit seiner schönen Bassstimme singt er bei der Sängerrose und sang früher auch beim Benz-Chor.

Den Abschluss des großen Ehrentages bildete eine große Feier am Abend in der Krone. Dann kamen auch die zehn Enkel und vier Urenkel, zusätzlich sang sein Chor, die Sängerrose, ein Ständchen ihm zu Ehren. sto

