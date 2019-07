In der Gondoletta zum Wasserspielplatz schippern

Lampertheim.43 Jungen und Mädchen der Schülerbetreuung des Verein Lernmobil an der Lampertheimer Schillerschule haben in den ersten zwei Wochen der Sommerferien an einem vielseitigem Programm teilgenommen. In der ersten Woche konnten sie auf vielfachen Wunsch Berliner Hocker bauen.

Es gab Spielaktionen draußen, eigene Inliner, Fahrräder und Roller kamen auf dem Schulhof zum Einsatz. Es gab Kochgruppen, und für das Mittagessen sorgten interessierte Kinder unter Anleitung eines Mitarbeiters. Auch ein Besuch des Luisenparks in Mannheim stand auf der Wunschliste der Kinder: In der Gondoletta ging es zum Wasserspielplatz, wo bei sommerlichen Temperaturen die Gruppe viel Spaß im Wasser hatte. Ein weiterer Ausflug führte sie in das Reiss-Engelhorn-Museum, wo sie mit Begeisterung die Ausstellung „Alles mit der Zeit“ besuchten. Am Ende konnten sie eine selbsterstellte Urkunde, mit ihren Fotos, die auf ihrer Zeit-Expedition entstanden waren, mit nach Hause nehmen.

Grillfest mit Rektorin

Die erste Woche endete mit einem Grillfest im „Grünen Klassenzimmer“. Dafür wurden eigene Salate gemacht und eine Gruppe von Jungen grillte. An diesem Fest nahm auch Rektorin Annette Wunder-Schönung teil.

In der zweiten Woche ging es in den Nibelungen-Hort nach Bürstadt. Im dortigen Labyrinth konnten die Kinder spannende Aufgaben lösen. Auch in dieser zweiten Woche wurde gemeinsam gekocht. Spiel, Spaß und Bastelangebote standen auf dem Programm sowie Zeit zum Spielen in der Schülerbetreuung und dann noch einmal ein Ausflug bei Regen in den Luisenpark in Mannheim. Das Pflanzenschauhaus und der Indoorspielplatz waren diesmal das Ziel.

Das Picknick im Lampertheimer Stadtpark am letzten Tag fiel wegen Regens aus, und so gab es Sport und Spiel in der Sedanhalle. Ferner besuchten die Kinder das Kino in der Mensa mit Popkorn und Obstspießen, die von Kindern gemacht wurden. Für einige Jungen und Mädchen war es die letzte Ferienaktion. Allen fiel der Abschied schwer. red

