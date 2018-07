Anzeige

TV Hofheim unterstützt

Besondere Unterstützung erhielt die JU vom TV Hofheim, der neben den Spielfeldern die Bälle und Netze zur Verfügung stellte. „Die Zusammenarbeit klappt immer ohne Probleme“, betonte Hedderich dankbar. In zwei Gruppen traten die Teams in der Vorrunde gegeneinander an. Die jeweils zwei besten Teams begegneten sich dann in der K.O-Phase. Ein Spiel dauerte dabei immer 15 Minuten.

Die hochsommerlichen Temperaturen konnten die Sportler nicht davon abhalten, alles zu geben. „Bisher hatten wir eigentlich immer Glück mit dem Wetter“, erzählte Björn Hedderich über die letzten Turniere. Nur einmal habe es am Ende der Veranstaltung Starkregen gegeben. Die beiden Teams, die sich in den zwei Spielen der K.O.-Phase beide Siege sichern konnten, zogen am Nachmittag in das große Finale ein. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die drei ersten Plätze mit Preisen ausgezeichnet.

Während die Dritt- und Zweitplatzierten jeweils einen Obstkorb mit Gutscheinen erhielten, wurde das beste Team mit einem Pokal und Bierflaschen eines Bürstädter Brauhauses belohnt, die vom Landtagsabgeordneten Alexander Bauer gestiftet wurden.

Die ursprüngliche Idee zum Turnier stammte von Alexander Gansmann, der als Mitglied des TV Hofheim selbst Volleyball spielte. „Der Hintergrundgedanke ist es, etwas abseits des Politischen in der Freizeit zu machen“, betonte Hedderich zum Abschluss.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.07.2018