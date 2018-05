In der Region auf Tour

Anzeige

Abwechslungsreiches Programm

Jeder französische Schüler erhielt eine Mappe mit Informationen zu dem Programm, das für die Dauer des Besuchs bis Mittwoch, 9. Mai, geplant ist. Darin sind Unterrichtsbesuche in der Schule vorgesehen, schließlich sollen die Jugendlichen gemeinsam lernen und ihre Sprachkenntnisse verbessern. Aber auch die gemeinsame Freizeitgestaltung kommt nicht zu kurz. So lädt die Stadt zum kostenlosen Schwimmbadbesuch ein. Neben einer Lampertheimer Stadtbesichtigung ist auch ein Ausflug nach Heidelberg samt Schlossbesichtigung geplant. Alle Schüler werden auch einen Ganztagesausflug nach Frankfurt unternehmen. Hier werden sie den Maintower und das Dialog-Museum besuchen. In dem Museum ist die Gruppe zu einer speziellen Führung angemeldet, welche sich thematisch der Behinderung von Menschen annimmt.

Zurück in Lampertheim ist dann noch ein ganztägiger Waldausflug vorgesehen. Hierbei geht es auf die Trimm-Dich-Strecke und ein Treffen mit Waldpädagoge Mirco Klein vom Walderlebniscamp ist vorgesehen. Eine Abschlussparty ist dann am letzten Abend in der Zehntscheune geplant, damit der Besuch in Deutschland auch wirklich in guter Erinnerung bleibt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.05.2018