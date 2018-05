Anzeige

Dass die Verwaltung auf eine gastronomische Weiternutzung des Schiller-Cafés drängt, ergibt sich aus einer gewissen Zwangslage. Hatte vor allem die SPD in der rot-gelben Parlamentskoalition nach der Aufgabe des Betriebs durch den damaligen Pächter angeregt, einen Leerstand zu vermeiden und vorübergehend eine Mobilitätszentrale einzurichten, so gab die Verwaltung stets der gastronomischen Nutzung des Schiller-Cafés den Vorzug und setzte stattdessen auf den Bahnhof als Standort für eine Mobilitätszentrale.

Doch die Verhandlungen mit dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes ziehen sich länger als gehofft. Für eine Mobilitätszentrale und die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaft Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL) wurden jetzt leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt gefunden. Deshalb bieten sich fürs Schiller-Café, nachdem auch ein Mensa-Betrieb ausgeschlossen wird, gar keine anderen Optionen mehr an als eine gastronomische Nutzung.

Problematisch erscheint dies zumindest in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist das Etablissement seit seiner letzten Schließung weiter in die Jahre gekommen und zeigt deutliche Spuren der Verwahrlosung. Ein neuer Pächter wird hier tief Luft holen müssen, um einen Neustart hinzulegen. Dem Pächter wird zum anderen eine mehrjährige Planungssicherheit zuzugestehen sein, was sich wiederum hemmend auf die Entscheidungen im Zuge des Stadtumbaus auswirken könnte. Denn was aus dem Schiller-Café tatsächlich einmal werden soll – ob es um- oder neu gebaut, ob dereinst wieder Autoverkehr über den Schillerplatz rollen wird –, ist eine Frage, die konzeptionell erst noch beantwortet werden muss. Insofern würde eine Verpachtung des Cafés den Ergebnissen der Studie über die Innenstadtentwicklung vorgreifen.