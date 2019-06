In die Schule gerutscht

Hofheim.Mit einem Sommerfest verabschiedete das katholische Familienzentrum seine Schulanfänger in den nächsten Lebensabschnitt. Den 19 Astronauten, so werden die Schulanfänger in der Hofheimer Kindertagesstätte bezeichnet, wurde ein herrlicher Nachmittag geboten, der allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.

Das Motto „Gut behütet“ wurde perfekt umgesetzt. Bereits beim Einzug der Kleinen zur Andacht von Pfarrer Adam Malczyk unter freiem Himmel war die Stimmung unter den Besuchern bestens. Den Segen zelebrierte der Pfarrer für jeden oben auf der Rutsche, bevor die Astronauten dann mit viel Schwung „gut behütet“ und ihren mit dem Astronautensymbol versehenenen geschenkten neuen Hüten in die Schule rutschten.

Klassenzimmer aufgebaut

Für diesen Lebensabschnitt war ein kleines Klassenzimmer aufgebaut worden, um die ersten Eindrücke zu gewinnen. Auch die passende Musik durfte dabei nicht fehlen: Mit „Ich heb ab“ erklang das den Schulanfängern vertraute Astronautenlied. Beim eigentlichen Sommerfest leisteten der aktive Förderverein und der 14-köpfige Elternbeirat große Unterstützung.

Auf dem Areal des Familienzentrums ging es dementsprechend hoch her. Die Kinder hatten Gelegenheiten zum Spielen im Sand, mit den Spielgeräten sowie auf der Hüpfburg und konnten sich mit Tatoos bemalen lassen oder die vorzügliche Verköstigung an diesem sonnigen Nachmittag in Anspruch nehmen. Heiß begehrt war das Slush-Eis.

Kurz zur Ruhe konnten die Kleinen beim Angebot der Klangtherapie von Silvia Berger kommen, was zwischendurch immer wieder gerne genutzt wurde. Heike Kissel-Eltrop, die engagierte Leiterin des Familienzentrums, zeigte sich jedenfalls restlos begeistert vom Verlauf und Zuspruch dieses rundum gelungenen Festes. fh

