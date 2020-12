Frohe Weihnachten wünschen wir uns gerade in diesem Jahr besonders eindringlich. Doch so richtig froh will es uns nicht ums Herz werden. Stattdessen ringt Skepsis mit Zuversicht.

Abstand halten, Maske auf und Ausgangssperre. Diese Verhaltensmaßnahmen verändern unser Lebensgefühl und vermitteln uns den Eindruck, in einer Parallelwelt gefangen zu sein. „Frohe Weihnachten“? Dieser Wunsch,

...