In drei Etappen geht es den Nibelungensteig entlang

Lampertheim.Als „sehr zufriedenstellend“ bezeichnete Marius Schmidt, Schriftführer beim Lampertheimer Odenwaldklub (OWK), das vergangene Wanderjahr. Anlässlich der Jahreshauptversammlung, zu der zahlreiche Mitglieder erschienen waren, gab er den Rechenschaftsbericht des Vorstands ab. Schmidt stellte fest, dass die Ortsgruppe Lampertheim mit 24 Wanderungen, an denen 489 vereinseigene Wanderer sowie 79 Gastwanderer teilgenommen hätten, sehr aktiv sei. Dazu kämen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände am Sandtorfer Weg: vom Neujahrsempfang über Fischessen und Pappelfest hin zur Weihnachtsfeier.

Natürlich sei die Vielzahl von Veranstaltungen nicht möglich ohne den Einsatz einer großen Helferschar. Aber nicht nur die Veranstaltungen, sondern auch die Instandhaltung des Vereinshauses sowie die Verbesserungen wie der Anbau eines Geräteschuppens erforderten immer wieder den Einsatz der Mitglieder. Mit Bedauern stellte Schmidt fest, dass der Vandalismus auch vor dem Odenwaldclub nicht halt mache. Mehrfach habe die Polizei gerufen werden müssen, weil nachts auf dem Gelände wild gefeiert wurde. Deswegen habe der Vorstand beschlossen, die Sitzgarnituren im Außenbereich zu entfernen.

Innovativ wolle das Führungsgremium bei der Planung der Wanderungen im laufenden Jahr vorgehen, erklärte Schmidt. So seien eine Wanderung in drei Etappen am Nibelungensteig und Radwanderungen in Kooperation mit dem Naturschutzbund in Planung. Vorgesehen seien auch ein Bootsausflug nach Worms sowie eine Nachtwanderung mit abschließendem Lagerfeuer. Der Busausflug findet diesmal am 7. Oktober statt und führt nach Wiesbaden.