In einem offenen Tunnel durch den Wald

Lampertheim.Die Bahn will die neue ICE-Strecke zwischen Lorsch und Mannheim durch den Lampertheimer Wald führen, aber in einen offenen Tunnel verlegen. Damit gibt das Unternehmen dieser Bauweise den Vorzug vor der Konsenstrasse, nämlich der von den Kommunen des Kreises Bergstraße geforderten Bündelung der Schienen mit den Autobahnen. Darüber hat die Bahn am Freitag in einem mit Spannung erwarteten Beteiligungsforum informiert.

Demnach wurde die Bündelungsvariante für problematisch erachtet, da sie einen Eingriff in besonders geschützte Naturareale darstelle. Eine diagonale Trasse, die in einem Tunnel verläuft, sei für Mensch und Umwelt dagegen am verträglichsten. Eine oberirdische Diagonale sei zwar die kostengünstigste Variante; dennoch ist aus Sicht der Bahn eine Tunnelführung notwendig, um Eingriffe für Mensch und Natur so stark wie möglich zu reduzieren.

Die Stadt Mannheim verspräche sich von einer Tunnellösung zum einen einen direkten Anschluss des Mannheimer Hauptbahnhofs ans Fernschienennetz. Zum anderen erkennt man in der Quadratestadt die Möglichkeit der Fortführung des Tunnels unter den Stadtgebieten hindurch. Dies vor allem mit Blick auf die Lärm erzeugenden Güterzüge, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Landrat: „Positives Ergebnis“

Der Bersträßer Landrat Christian Engelhardt hat die positive Bewertung der Bahn für eine offene Tunnellösung als „positives Ergebnis“ gewürdigt. Gleichwohl blieben Fragen offen. So hätten die Kreiskommunen einen bergmännischen Tunnel gefordert, sollte die Bahn die ICE-Neubaustrecke durch den Lampertheimer Wald bauen. In Gesprächen mit der Bahn sei nun zu klären, so Engelhardt, wie mit dem Erhalt der Bodenqualität, der Wiederaufforstung, dem Ausgleich im Natur- und Artenschutz und der Kompensation von Betroffenen – der Bewohner wie der Landwirte – verfahren werden soll.

Der Sprecher der Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila), Ulrich Guldner, sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Die Katastrophe ist ausgeblieben“, nämlich die Absichtserklärung der Bahn, die ICE-Neubaustrecke oberirdisch durch den Lampertheimer Wald zu führen. Damit verknüpft waren Befürchtungen, der Lampertheimer Wald könne weitere, irreversible Schäden davontragen. Auch die Landwirte hatten gegen die sogenannte C-Variante nicht nur auf Traktoren protestiert – sie kündigten auch juristische Mittel gegen eine Zerschneidungstrasse an.

Landwirte: Einbußen

Der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Starkenburg, der Lampertheimer Landwirt Willi Billau, bekräftigte auf Anfrage des „Südhessen Morgen“, gegen einen oberirdischen Streckenverlauf würden die Landwirte klagen – ähnlich wie zuletzt gegen eine Südumfahrung des Lampertheimer Stadtteils Rosengarten („SHM“ vom 5. Dezember).

Für die Landwirte wäre eine Konsenstrasse die Ideallösung gewesen, betonte Bauernsprecher Billau. Ein offener Tunnel sei mit einer mindestens dreijährigen Bauzeit verknüpft. Die baulichen Eingriffe in die landwirtschaftlichen Flächen seien während dieser Zeit erheblich. Wirtschaftliche Einbußen wären zumindest zeitweise hinzunehmen. Allerdings hält Billau eine anschließende Bewirtschaftung des Bodens, mit dem der Schacht anschließend abgedeckt wird, durchaus für wahrscheinlich.

Gleichwohl seien diesbezüglich noch viele Fragen zu klären, so Billau. Ob die Bauern eine offene Tunnellösung akzeptieren oder gegen sie juristisch vorgehen würden, soll jetzt in Gesprächen mit einem juristischen Beistand und mit Sachverständigen geklärt werden.

Bila: Bündelung bleibt im Spiel

Unterdessen sagte auch Bila-Sprecher Ulrich Guldner über die Option für eine offene Tunnelbauweise: „Wir sehen noch Optimierungsbedarf.“ Für problematisch hält er unter anderem den von der Bahn geplanten oberirdischen Verlauf unmittelbar südwestlich von Lorsch. Mit seinen Auswirkungen auf Wald und Felder sei ein offener Tunnel nicht von vornherein eine bessere Lösung als die Konsenstrasse. Deshalb meinte Guldner auch: „Wir sind noch nicht von der Bündelungstrasse weg.“

Bürgermeister Gottfried Störmer hält es den Demonstranten gegen eine Waldzerschneidungstrasse zugute, „dass ein dauerhafter Landverlust vermieden wurde“. Mit Bezug auf die Folgen für den Wald habe die Stadt jedoch Diskussionsbedarf angemeldet. Diesbezüglich werde die Forderung nach einem bergmännischen Tunnel aufrechterhalten.

