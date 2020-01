In einer Welt voller Narren

Hofheim.Voller Motivation ist der Hofheimer Carnevalverein (HCV) am Sonntag mit der traditionellen Ordensgala in die heiße Phase der Kampagne eingetreten. „Wir starten durch in tolle Zeiten, und wollen Themen närrisch auch begleiten“, kündigte Sitzungspräsident Alexander Scholl in seiner Begrüßung im vollbesetzten Bürgerhaus an, nachdem der erste Vorsitzende Edwin Stöwesand Scholl als „tragende Säule der HCV-Kampagne“ mit einem dreifach donnernden „Howwe Helau“ willkommen hieß.

Als Dank für die Leistungen der rund 150 Akteure gab es diesmal einen feinen und ebenso galanten Orden als Weltkugel. Die Begründung lieferte der wortgewandte Sitzungspräsident gleich hinterher: „Denn die Welt ist voller Narren, so macht das Sinn und wir sind dieses Jahr mittendrin.“ Das triste Alltagsgrau draußen verdrängten die Protagonisten im Saal zum Auftakt eines wahren Veranstaltungsmarathons mit ihrem bunten Programm und einer Kampagne, in dem Humor als Luxus und Lebensqualität ganz oben stehen soll.

Als erstes erhielten die Ehrenmitglieder des HCV, die Träger des Ehrenordnes „Der närrische Till“, ihren Orden überreicht, darunter die HCV-Größen Rosemarie Scholl, Christa Litters, Heinrich Fingerle, Martina Vock, Rosemarie Scholl sowie der geschäftsführende Vorstand, anschließend der Elferrat. Eine tänzerische Kostprobe gaben die Flower Powers, Piccolos und die HCV-Garde, bevor auch die Tänzerinnen in den Genuss des Ordens kamen. Weiter ging es mit den Wichteln und Pink Ladies.

Packender Showtanz

Nach der Pause eröffneten die Flower Powers das weitere Programm mit einem packenden Showtanz, bevor weitere Gruppen mit dem begehrten Orden von dem Vorsitzenden Eddy Stöwesand, Volker Hildebrand, Alexander Scholl und Doris Hebauer bedacht wurden, unter ihnen die Wonnenproppen, HCV-Knusperstangen, Partysänger aber auch Helfer rund um das Geschehen an der Technik oder dem Barbetrieb.

Der HCV-stemmt sein kompletztes Programm nach wie vor mit Protagonisten aus den eigenen Reihen, beide Sitzungen an den nächsten zwei Samstagen sind längst ausverkauft. Nach der Ordenszeremonie schmeckten der bereit stehende Kaffee und Kuchen besonders gut. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020