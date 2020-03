In einigen Kursen gibt es freie Plätze

Lampertheim.Die Musikschule Lampertheim teilt mit, dass zu Beginn des Sommersemesters in den Babykursen und in den Gitarrenkursen für Erwachsene noch Plätze frei sind. Die Babykurse finden montag- und dienstagvormittags statt. Das Angebot richtet sich an Babys ab sechs Monaten und ihre Eltern, die Lust haben, für ihr Kind zu singen und sich zur Musik zu bewegen. Im April startet ein neuer Gitarrenkurs für Anfänger und solche, die Kenntnisse auffrischen wollen. Der Kurs findet montags oder dienstags ab 18.30 Uhr statt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. red

Info: Infos: www.musikschule-lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.03.2020