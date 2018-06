Anzeige

LAMPERTHEIM.Aus einem Unglück kann auch Positives entstehen. Das zeigte sich in den vergangenen Wochen in der Kita Guldenweg. Zum Sommerfest hat die kommunale Kindertagesstätte ihre grundsanierten Krippenräume eingeweiht und ein buntes Jahrmarktfest gefeiert. Für die Erzieherinnen und die Kinder war aber der neue Snoezelraum zum Ausruhen der Höhepunkt. Möglich gemacht hat das Ganze erst ein Wasserschaden.

Rückblickend könne man es deshalb als Glück im Unglück bezeichnen, dass die gesamten Krippenräume vor gut neun Monaten unter Wasser gestanden haben, fand Erster Stadtrat Jens Klingler. Er weihte die neuen Räumlichkeiten gemeinsam mit Kita-Leiterin Ute Guthier offiziell ein. Im vergangenen Jahr mussten die Erzieherinnen mit ihren Krippenkindern zunächst in die angrenzende Kita einziehen und auch die Feier zum zehnjährigen Bestehen fiel aus.

Erst durch den Wasserschaden war die Einrichtung in der Prioritätenliste der Stadt nach oben gerutscht. Bei der Neueinrichtung hatte sich das Kita-Team auch gleich konzeptionelle Gedanken gemacht. Die Räume für die Kleinkindbetreuung in der Krippe wurden grundsaniert, in den Kita-Räumen wurden der Snoezelraum und ein Rollenspielraum neu eingerichtet. Das Wort „Snoezelen“ ist eine Wortschöpfung aus den beiden holländischen Worten „snuffelen“(schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“(dösen, schlummern).