In rot-weißer Tracht zum Oktoberfest

Lampertheim.Schon seit Jahren lädt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Lampertheim ihre Mitglieder und Freunde zum Oktoberfest ein. Eine Veranstaltung, die immer regen Zuspruch findet. Erneut war die Zehntscheune mit erwartungsvollen Gästen gefüllt. Viele waren in Tracht oder zumindest in rot-weiß karierten Hemden gekommen, um einen vergnüglichen Nachmittag zu verleben. Unter den Gästen hieß Vorsitzende Walburga Jung auch Mitglieder aus Mannheim-Schönau willkommen.

Als Attraktion des Nachmittags kündigte Jung das Musiktrio „Blaulicht“ an, das für zünftige Unterhaltung sorgte. Kaffee und Kuchen wurden vom Helferteam serviert, an den Tischen war alsbald eine lebhafte Unterhaltung im Gang. Das Blau- licht-Trio übernahm anschließend das Unterhaltungsregiment, Horst Karcher, Fritz Martineck und Günter Hahmann legten auf der Bühne los.

Schlagermusik aus 60 Jahren hatten sie mitgebracht, wie Horst Karcher ankündigte. Der Anfang wurde mit bayerischer Folklore gemacht. Spätestens bei dem Schlager „Rot, rot, rot sind die Rosen“ wurde mitgeschunkelt und mitgesungen. Bei jeder Feier wird auch den anwesen- den Geburtstagskindern gratuliert. Diesmal holte Jung gleich zwölf Mit- glieder auf die Bühne, verteilte kleine Präsente, und die Kapelle spielte einen Tusch dazu.

Auch der Humor kam nicht zu kurz, denn zwischendurch verlas Walburga Jung zwei Gedichte des Pfälzer Heimatdichters Paul Tremmel. Zum krönenden Abschluss gab es Weißwurst mit Brezeln. Im Gespräch klagte Jung vor allen Dingen über die drangvolle Enge in der Kleiderkammer. Der Kundenkreis wachse und auch der Bestand werde immer größer. Die Luftverhältnisse in den Kellerräumen seien auf Dauer nicht tragbar. Zurzeit werde ein Angebot über eine Zwangsbelüftung eingeholt. „Schön wäre es natürlich, wenn man aus dem Kellergeschoss rauskäme und Räume im Erdgeschoss nutzen könnte“, so Walburga Jungs Wunsch. sto

