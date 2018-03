Anzeige

Doch die Vereinsmitglieder beteiligen sich auch anderweitig am kulturellen Leben in Hüttenfeld. Sie betreiben an der Kerwe einen Stand mit Hausmacher Wurst und hochprozentigen Getränken. Da die anderen Vereine ihr Essensangebot bei der Kerwe reduziert haben, gibt es am Stand der Vogelfreunde nunmehr auch Chili con carne und Fischbrötchen. Die Aktion „Saubere Gemarkung“ gehört ebenso zum Tätigkeitsbereich der Vogelfreunde.

Spielangebot für Kinder

Zum Programm des Vereins gehört ferner ein Spieleangebot für Kinder bei der Maifeier der SG Hüttenfeld. In den vergangenen beiden Jahren musste das Angebot wegen schlechten Wetters gestrichen werden. Doch in diesem Jahr stehen die Vogelfreunde für die SG abermals bereit.

Die finanzielle Situation des Vereines wurde als gut beschrieben. Der Verein möchte Rücklagen bilden, um in zwei Jahren das 50-jährige Bestehen der Hüttenfelder Vogelfreunde zu feiern. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.03.2018