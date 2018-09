Infoabend für Eltern

Lampertheim.In den kommenden Wochen beginnt in den katholischen Gemeinden St. Andreas und Herz Jesu sowie in der Gemeinde Mariä Verkündigung die Vorbereitung auf die Erstkommunion 2019. Deswegen veranstaltet die Pfarrgruppe Lampertheim Informationsabende, zu denen die Eltern der Kinder eingeladen sind, die jetzt die dritte Klasse besuchen. Vorgestellt wird der Ablauf des Erstkommunionkurses. Außerdem gibt es den Terminplan. Die Kurse finden parallel in den Gemeinden statt. Es wird aber auch gemeinsame Termine für alle Kinder und Eltern der Pfarrgruppe geben.

Kommunionkurs Mariä Verkündigung: Treffen am Donnerstag, 27. September, 20 Uhr, im Jugendheim Mariä Verkündigung, Hagenstraße 15.

Kommunionkurs St. Andreas und Herz Jesu: Treffen am Donnerstag, 18. Oktober, 19 Uhr, im Christkönigsheim, Römerstraße 98, Zugang im Hof des Restaurants „Zum Schwanen“. red

