Lampertheim.Die Evangelische Lukasgemeinde bietet von 28. September bis 7. Oktober nächsten Jahres eine Reise nach Israel und Palästina an. Unter der Leitung von Pfarrerin Sabine Sauerwein und Pfarrer i. R. Hartmut Völkner werden auf dieser Reise zentrale Stätten der Heiligen Schrift besucht, wie zum Beispiel Nazareth, der See Genezareth, Bethlehem und Jerusalem. Während der Reise werden einige Abschnitte als Wanderungen angeboten. Es gibt zudem die Möglichkeit eines Sabbatempfangs und Gespräche im Gästehaus des Propstes von Jerusalem. Die Anmeldung erfolgt bei Pfarrerin Sabine Sauerwein. Ein Infoabend findet am 21. September, um 19.30 Uhr im Gemeinderaum 1 (Römerstraße 94) statt. Die Reisebeschreibung kann im Gemeindebüro abgeholt oder auf der Internetseite eingesehen werden unter lukasgemeinde-lampertheim.de. see