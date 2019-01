Information über Operationen

Lampertheim.Beim 96. Lokalen Gesundheitsforum, dem Gemeinschaftsprojekt des Gesundheitsnetzes der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) und der Volkshochschule, stand das krankhafte Übergewicht (Adipositas) im Fokus. Wenn andere Behandlungen keinen Erfolg brächten, könne bei krankhafter Fettleibigkeit oftmals nur ein operativer Eingriff helfen. Das war im Laufe des Abends zu erfahren.

Schwere Begleiterkrankungen

Der Lampertheimer Internist Karl-Wilhelm Klingler übernahm die Moderation der Veranstaltung. Er dankte den Heidelberger Fachärzten Professor Beat Müller und Professor Günter Germann für ihre Bereitschaft, im Sitzungssaal des Lampertheimer Stadthauses zu referieren. Auf dem Gebiet des krankhaften Übergewichtes und seiner operativen Behandlung gebe es neue Erkenntnisse. Krankhaftes Übergewicht habe verhängnisvolle Folgen. Es erhöhe sich das Risiko der Patienten für zahlreiche Folgeerkrankungen wie Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Gicht und Karzinome. Diese Erkrankungen könnten die Lebenserwartung dramatisch verringern. Klingler erklärte, dass Fettleibigkeit hervorgerufen werde, wenn dem Körper durch Ernährung mehr Energie zugeführt werde als er durch Arbeit und Bewegung verbraucht. Ab einem Body-Mass-Index von 30 spreche man von Adipositas.

Metabolische Chirurgie

Eine Fülle an Informationen über operative Therapien brachte Professor Beat Müller, Facharzt für Chirurgie an der Universitätsklinik Heidelberg (Bild links), mit. Deutschland hinke in Sachen Adipositas-Chirurgie sehr hinterher, sagte er. Seit einigen Jahren würden verstärkt Eingriffe der metabolischen Chirurgie vorgenommen. Dabei werden an sich gesunde Organe operiert, um Einfluss auf den Stoffwechsel zu nehmen. Bei Adipositas sei es „gefährlicher, nicht zu operieren, als zu operieren“, erklärte der Chirurg. Solche Operationen seien lebensverlängernde Maßnahmen, um beispielsweise den Tod durch Herzinfarkt zu verhindern. Müller empfahl zwei operative Eingriffe der Schlüsselloch-Methode: die Schlauchmagen-Operation und die Magen-Bypass-Methode. Letztere Therapie wirke sich insbesondere auf Begleiterkrankungen wie Diabetes günstig aus und verbessere die Lebensqualität.

Komplexe Operationen

Germann, Facharzt für plastische Chirurgie und Leiter des Klinikums Ethianum (Bild unten), verdeutlichte, dass die Ärzte mit ihren Operationsmethoden den Betroffenen zu neuer Lebensqualität verhelfen. Nach einer Gesundheitschirurgie sei das Fett zwar weg, aber die Haut hänge. Mit der plastischen Chirurgie helfe man den Patienten dauerhaft, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Auch linderten die Operationen Depressionen. Germann präsentierte Ergebnisse der plastischen Adipositaschirurgie. Es seien komplexe Operationen, doch die Chirurgen versuchten, die Eingriffe gering zu halten. Nur sei es sehr schwierig, die Kosten von der Krankenkasse erstattet zu bekommen. Das meiste müssten die Patienten selbst zahlen. Bilder: roi

