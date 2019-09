Informationen für Senioren

Lampertheim.Beim Lampertheimer Seniorentag, der am Samstag, 28. September, in der Zehntscheune stattfindet, können sich Senioren und deren Angehörige über die Einrichtungen, Dienste, Hilfs- und Freizeitangebote für die ältere Generation informieren. 15 Institutionen stellen sich vor. Zentrale Themen sind Älterwerden, Gesundheit, individuelle Lebensplanung und Pflege.

In der Zehntscheune geben nicht nur hauptamtlich und ehrenamtlich arbeitende Teilnehmer Auskunft. Es gibt auch ein kulturelles Programm; so tritt etwa der gemischte Chor der Seniorenbegegnungsstätte auf. Weiterhin bietet die Seniorenbegegnungsstätte einen Imbiss an.

„Die Besucher können nicht nur Anregungen mit nach Hause nehmen, sondern auch nützliche Dinge wie Warnwesten und Überhänge für Fahrradfahrer und Einkaufstaschen“, hob Gerlinde Hellmuth bei der Programmvorstellung hervor. Die Vorsitzende machte auf die Wahl des neuen Seniorenbeirats am 7. November aufmerksam. Wer Fragen dazu hat oder selbst mitwirken möchte, ist am Stand willkommen.

Die Volkshochschule mit der Ehrenamtsbörse vertreten sein. Auch das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung sowie die Caritas Seniorenberatung und das St. Marien Krankenhaus stehen Rede und Antwort. Auch die ambulante Pflegestation Ehret, die Seniorenbegegnungsstätte, der Seniorenbeirat, das Reha-Hilfsmittel-Zentrum und die Vitos Tagesklinik sind vertreten.

Um 11 Uhr hält der Lampertheimer Allgemeinarzt Karl-Wilhelm Klingler einen Kurzvortrag zum Thema „Gesundheit im Alter – Was kann ich dafür tun? Wie kann ich vorbeugen?“. Um 12 Uhr referiert Zahnarzt Armin Gießmann über „Zähne im Alter.“ ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.09.2019