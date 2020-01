Infos in der Musikschule

Lampertheim.Die Musikschule Lampertheim öffnet ihre Türen: Am Samstag, 1. Februar, veranstaltet die Lampertheimer Einrichtung ihren alljährlichen Tag mit Instrumenteninformation. Von 11 bis 13 Uhr stehen in den Räumen der Musikschule in der Wilhelmstraße 60 alle Instrumente zum Ausprobieren und die Lehrkräfte für Fragen und Beratung bereit.

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zu erfahren, wie zeitgemäßer Unterricht aussieht und einen ersten persönlichen Kontakt zu den Fachlehrkräften aufzunehmen. Auch die breite Palette an Zusatzangeboten der Musikschule wird vorgestellt: Orchester, Ensembles und Rockbands für die Jungen sowie Erwachsenenbands, Gitarrenkurse, Trommelkurse, Gesangs- und Instrumentalensembles und Schlagerprojekte bieten für jeden Musikfreund eine Chance zum geselligen Musizieren.

Am Tag der offenen Tür nimmt die Musikschule Neuanmeldungen für das im April beginnende Semester entgegengenommen. Der Stichtag für die Anmeldung ist Sonntag, 1. März. red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020