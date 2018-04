Anzeige

Lampertheim.Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/Atemstillstand Lampertheim und Umgebung lädt für den heutigen Donnerstag, 5. April, zu ihrem nächsten Treffen ins St.-Marien-Krankenhaus, Neue Schulstraße 12, Lampertheim, ein. Die Hauptveranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit Informationen, Fragen und Antworten. Dann folgt ein Vortrag zum Thema „Schlafstörungen und Herzkreislauf“. Referentin ist Oberärztin Judith Schmitt, Leiterin des Schlaflabors im Mannheimer Theresienkrankenhaus. Der Eintritt ist frei.

„Vorsichtigen Schätzungen zufolge leiden mehr als 20 Prozent der Deutschen unter einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Der Schlaf dient der Erholung körperlicher und geistiger Funktionen, beeinflusst Wundheilung und Immunsystem und sorgt dafür, dass das am Tage Erlebte im Gedächtnis abgespeichert wird. In Deutschland schlafen die Menschen im Mittel etwa sieben Stunden pro Nacht“, heißt es in der Pressemitteilung der Selbsthilfegruppe. In ihrem Vortrag wird Schmitt neue Erkenntnisse zwischen Schlafstörungen wie der Schlafapnoe und dem Herz-Kreislauf-System darstellen.

Für Patienten mit Masken gibt es bereits ab 17.30 Uhr individuelle Einzelberatung. Sie umfasst die Überprüfung der aktuell genutzten Atemmaske (bitte mitbringen), sowie bei Bedarf die Auswahl einer neuen passgerechten und hautverträglichen Atemmaske. Dafür ist eine Anmeldung bei dem Gruppenleiter Rüdiger Bürkel unter Telefon 06206/ 38 23 erforderlich. red