Inklusives Training ohne Leistungsdruck

Lampertheim.Seit den Hallenturnieren 2013 ruft die Fußballabteilung des TV Lampertheim (TVL) die Zuschauer und Teilnehmer bei ihren jährlichen Turnieren dazu auf, ihr Pfandgeld für einen wechselnden guten Zweck zu spenden. Vorrangig werden dabei die Spenden an soziale Einrichtungen gegeben, die sich um gehandicapte, kranke und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern.

Im ersten Jahr ging die Spende an das erkrankte Lampertheimer Kind Emily. In den folgenden Jahren wurde sie an das „Kinderhospiz Sterntaler“ in Dudenhofen, die Initiative „Kinder unterm Regenbogen“, in Kooperation mit den „Athletes for Charity“ an das „Waldpiraten-Camp“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Heidelberg, an die integrative Kindertagesstätte „Schwalbennest“ der Lebenshilfe Lampertheim, an die Klinikclowns von „Xundlachen“ und im vergangenen Jahr erneut in Kooperation mit den „Athletes for Charity“ an das erkrankte Lampertheimer Kind Damian übergeben.

Bei den aktuellen Turnieren wurden die Pfandgelder zugunsten der Lebenshilfe Lampertheim und Ried gesammelt, die gemeinsam mit der Fußballabteilung des TV 1883 Lampertheim seit dem vergangenen Jahr ein inklusives Fußballtraining anbietet. Ohne Leistungsdruck sollen dabei Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen „kicken“, denn nicht jedes Kind ist zum Wettkampfsportler geboren. Die Kinder trainieren alle zwei Wochen in Lampertheim. Die Verantwortlichen der Lebenshilfe und des TVL arbeiten bereits an einem langfristigen Konzept, um das inklusive Training auch dauerhaft anbieten zu können.

Wer Interesse an der Arbeit der Lebenshilfe Lampertheim und Ried hat oder sie durch Spenden unterstützen möchten, der findet nähere Informationen unter www.lebenshilfe-lampertheim.de. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020