Lampertheim.Die Innenstadt hat am morgigen Sonntag, wie mehrfach berichtet, einiges zu bieten. Am Dom ist ein Oldtimertreffen, in der Kaiserstraße werden Neufahrzeuge präsentiert. Eine Ausstellung im Alten Rathaus widmet sich zudem „Rennlegenden aus Lampertheim“ – jeweils von 10 bis 18 Uhr. Um 13 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Auch der „Südhessen Morgen“ steht dann seinen Kunden und Lesern in seiner Geschäftsstelle (Kaiserstraße 45) zur Verfügung. Und weil morgen Muttertag ist, hat sich unsere Kollegin Anette Kaminski eine kleine süße Überraschung extra für Frauen, die uns besuchen, einfallen lassen. mas