Instrumente ausprobieren

Anzeige

Lampertheim.Die Musikschule veranstaltet am Samstag, 24. Februar, einen Tag der offenen Tür. Er beginnt mit einem Kinderkonzert um 10 Uhr im Römersaal (Haus am Römer), bei dem junge Schülerinnen und Schüler zeigen, was man in zwei Jahren auf Instrumenten lernen kann. Der Eintritt ist frei. Danach stehen von 11 bis 13 Uhr in den Räumen der Musikschule in der Wilhelmstraße 60 alle Instrumente zum Ausprobieren zur Verfügung. Die Lehrkräfte stehen für Fragen und Beratung bereit.

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zu erfahren, wie zeitgemäßer Unterricht aussieht und einen ersten persönlichen Kontakt zu den Fachlehrkräften aufzunehmen. Auch die breite Palette an Zusatzangeboten der Musikschule wird vorgestellt: Orchester, Ensembles, Kinderchor und Rockbands für die Jungen sowie Erwachsenenbands, Gitarrenkurse, Trommelkurse, Gesangs- und Instrumentalensembles und Schlagerprojekte bieten für jeden Musikfreund eine Chance zum geselligen Musizieren. Die musikalische Früherziehung lädt Kinder ab zwei Jahren zu einer Mitmachaktion um 12 Uhr in Raum 307. red