Instrumente ausprobieren

Lampertheim.Am Samstag, 23. Februar, veranstaltet die Musikschule ihren Tag der offenen Tür mit Instrumenteninformation. Von 11 bis 13 Uhr stehen in den Räumen der Musikschule in der Wilhelmstraße 60 alle Instrumente zum Ausprobieren und die Lehrkräfte für Fragen und Beratung bereit. Für alle Altersstufen wird ab dem 1. April Einzel- und Gruppenunterricht gegeben, ausschließlich von Diplom-Musikschullehrern mit staatlichem Abschluss. Auch die Möglichkeit zum Zusammenspiel ist gegeben: Orchester, Brassband, Trommelkurs, Gitarrenensemble, Flötenensemble und Bandcoaching laden zum geselligen Musizieren ein. Am Tag der offenen Tür werden auch Anmeldungen für das im April beginnende Semester angenommen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.02.2019