Intelligente Leuchten für die Stadt

Lampertheim.Tierheim und Vogelpark sowie ein Restaurantbetrieb liegen im Gebiet „In den Böllenruthen“. Der Wasserbedarf wird hier über einen Brunnen gestillt. Nun soll das Gebiet ans öffentliche Wassernetz angeschlossen werden. Hierfür setzt sich die SPD/FDP-Koalition im Stadtparlament ein. Sie wird in der Stadtverordnetenversammlung am 24. April einen Antrag stellen. Laut FDP-Fraktionschef Thomas Bittner ist die Gelegenheit günstig, einen älteren Vorschlag seiner Partei wieder aufzugreifen, da der Vertrag zwischen der Stadt und dem aktuellen Konzessionsnehmer ausläuft.

Tierheim und Vogelpark befänden sich seit geraumer Zeit im Dialog mit der Stadt, heißt es in der Antragsbegründung. Sie hätten auch die Bereitschaft signalisiert, sich an den Kosten in Höhe von schätzungsweise 90 000 Euro zu beteiligen. Die Koalitionäre rechnen dem Projekt Chancen aus, in einem möglichen Konjunkturprogramm der Bundesregierung nach der Corona-Krise aufgenommen zu werden.

Vorbild Bürstadt

Außerdem soll sich die Stadt nach den Vorstellungen der sozialliberalen Mehrheit in eine „Smart City“ verwandeln. Und zwar nach dem Vorbild Bürstadts, wo intelligente Beleuchtungssysteme das Bahnhofsumfeld zieren. Ein solches Konzept könnte, so SPD-Fraktionschef Marius Schmidt, rund um den Lampertheimer Bahnhof realisiert werden. Über eine mit den Leuchten verbundene App würden Autofahrer auf freie Parkplätze lanciert. Ferner lasse sich via Leuchten auch ein WLAN-Empfang kombinieren.

Das Projekt kann nach den Vorstellungen der Koalitionäre im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes installiert werden. Da das Areal im Stadtumbaugebiet liegt, sei es auch förderfähig. Auch im Stadtpark sei ein intelligentes Beleuchtungssystem sinnvoll, heißt es im Koalitionsantrag. Intelligente Leuchten seien in der Lage, Füllstände von Mülleimern zu erkennen. Hiermit könnten Leerungen am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet werden. Laut Sozialdemokrat Schmidt endet die Bewerbungsfrist für die Förderung des Smart-City-Konzepts Mitte Juli.

Obendrein haben sich alle Parlamentsfraktionen auf einen Erlass verständigt, um die Kinderbetreuungsgebühren während der Pandemie auszusetzen. Die Gebühren für März wurden bereits eingezogen, der Erlass gälte demnach ab April. Die Gebühren sollen auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Dafür fordern die Fraktionen Land und Kreis auf, die Kosten für die Schülerbetreuung während der Schließung zu übernehmen. SPD-Fraktionschef Schmidt rechnet damit, dass die Kinderbetreuung ab Mai wieder aufgenommen werden kann. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020