Hofheim.Das Bürgerhaus Hofheim steht nach Umbau und langer Renovierung vor der Wiedereröffnung. Am Sonntag, 18. März, gibt es von 13 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür, bei dem die Bürger die neue Kinderkrippe Kleines Ich sowie die neugestalteten Räumlichkeiten besichtigen können. Dies wurde in der Sitzung des Ortsbeirats am Mittwochabend mitgeteilt, die Ortsvorsteher Alexander Scholl leitete.

Während der Sitzung berichtete Bürgermeister Gottfried Störmer, dass der Umzug der Verwaltungsstelle ins Hofheimer Alte Rathaus abgeschlossen ist. Damit hätten die temporären Widrigkeiten mit dem Ausweichquartier in der Kirchstraße nun ein Ende. Weil der Ortsbeirat immer wieder Geschwindigkeitskontrollen fordert, teilte Störmer mit, dass die Radaranlage am Ortseingang in der Überprüfung ist. Am katholischen Kindergarten solle die Geschwindigkeit gemessen werden.

Im weiteren Verlauf der Sitzung dominierten Anfragen an den Magistrat. Neue Erkenntnisse wollte die CDU bezüglich des alten Schulgebäudes und seiner zukünftigen Nutzung wissen. Störmer sagte, dass der Kreis bei diesem Thema federführend sei und eine sinnvolle Nutzung oder sogar der Verkauf der Immobilie einer sorgfältigen Planung bedürfe. Erschwerend komme hinzu, dass das Gebäude unter Denkmalschutz stehe. Die SPD-Fraktion monierte, dass die Schilder an der Ausfahrt von der Westumgehung zur L 3261 den Verkehrsüberblick behindere. Störmer aber sah keinen Handlungsbedarf, da die Schilder normgerecht aufgestellt worden seien. Auch die Beschilderung am Parkplatz Maulbeeraue wurde als unzureichend kritisiert. Störmer antwortete, dass die vorhandene Beschilderung richtig sei, ein Hinweis auf den Zugang zum Parkplatz sei rechtlich und aus Haftungsgründen nicht möglich. Die Sozialdemokraten kritisierten außerdem den unattraktiven Zustand des Lärmschutzwalles im Dieulouard-Park. Störmer versprach Abhilfe bis zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Mai. Sträucher sollen geschnitten werden, Blumenzwiebeln seien bereits gesteckt.