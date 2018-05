Anzeige

Lampertheim.Die Lampertheimer Kanurennsportfans fiebern dem Wochenende 26. und 27. Mai entgegen, denn da ist das einzige Heimspiel des Jahres. Gemeldet haben 23 Vereine mit über 300 Sportlern. Die größte Anzahl von Sportlern hat der Wassersportverein Lampertheim mit 65 Teilnehmern, der Kanuclub Lampertheim schickt neun Teilnehmer in die Rennen. Am Samstagmorgen um 10 Uhr wird der erste Startschuss fallen, um 18.30 Uhr der letzte des ersten Tages. Am Sonntag geht es dann um 8.30 Uhr los, und das Ende der Veranstaltung wird um 16.30 Uhr sein.

Das Ziel wird in diesem Jahr beim Wassersportverein Lampertheim auf dem Gelände sein und die Starts bei den 500-Meter-Rennen am Kanuclub Lampertheim. Große Teilnehmerfelder gibt es in den Nachwuchsrennen, aber auch in den Herren-Leistungsklassen gibt es ein gutes Teilnehmerfeld. Bedingt durch die vielen Teilnehmer werden zahlreiche Rennen über Vorlauf, Zwischenlauf und Endlauf ausgetragen.

Wie jedes Jahr werden am Samstag ab 16.30 Uhr die Langstreckenrennen über den Altrhein gehen und in einem Rundkurs zwischen WSV und Biedensandbrücke ihre Strecken von 1000 bis 5000 Meter absolvieren. Neu im Programm sind die spannenden Rennen über 200 Meter auch für Mannschaftsboote, vorher gab es die nur in den Einerrennen. Dabei werden den Zuschauern Schlagfrequenzen von bis zu 200 Schlägen pro Minute geboten.