Interviewer unterwegs

Lampertheim.Das Stadtmarketing Lampertheim beteiligt sich an einer vom Marktforschungsinstitut IFH in Köln initiierten Umfrage zum Thema „Vitale Innenstädte 2018“ (wir berichteten). Dazu waren ursprünglich für 27. und 29. September, von 10 bis 19 Uhr, Umfragen in der Lampertheimer Fußgängerzone geplant. Da sich die Zahl der teilnehmenden Kommunen erhöht hat, finden die Umfragen nun an zwei Wochenenden in anderen Zeiträumen statt.

Mitarbeiter des Institutes waren bereits am gestrigen Donnerstag unterwegs und werden am morgigen Samstag, 29. September, sowie am Donnerstag, 4. Oktober, und Samstag, 6. Oktober, jeweils von 10 bis 14 Uhr Bürger in der Lampertheimer Fußgängerzone ansprechen und befragen.

Die Umfrage soll wichtiges Basiswissen für Handel, Stadtmarketing und -planung liefern und dabei helfen, die Stadt Lampertheim mit strukturgleichen Städten zu vergleichen und Optimierungspotenziale im Bereich der Innenstadtentwicklung zu entdecken. Dies schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Bundesweit nehmen mehr als 60 Kommunen an dieser Studie teil. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.09.2018