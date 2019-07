Irene Wegener ist beste Luftgewehr-Schützin im Land

Lampertheim.Auf dem Schießstand des „Hessischen Schützenverbandes“ in Frankfurt am Main fand die Hessische Meisterschaft in der Disziplin Luftgewehr statt. Auch der Schützenverein 1923 Hubertus hatte an diesem Tag mehrere Schützen am Start.

Die erfolgreichste Lampertheimer Schützin war Irene Wegener, die sich mit 383 Ringen im Einzel, und nur einem Ring Unterschied zur Zweitplatzierten, den Titel der Hess-ischen Meisterin in der Disziplin Luftgewehr Damen III gesichert hat. Es traten noch drei weitere Damen für den Schützenverein Lampertheim an, deren Platzierung sich durchaus sehen lassen konnte. So erzielte Heike Marquardt-Becker mit 370 Ringen Platz sieben, Ursula Spannagel mit 368 Ringen Platz neun und Heike Manns mit 357 Ringen Platz 17.

Komplettiert wurde der Erfolg an diesem Tag noch durch das Ergebnis der Damen-Mannschaft. Nur knapp geschlagen von ihren Wettbewerberinnen aus Großenhausen wurden Irene Wegener, Heike Marquardt-Becker und Heike Manns mit einem Gesamtergebnis von 1110 Ringen Hessische Vizemeister in der Disziplin Luftgewehr Damen III.

Auch das Ergebnis von Joshua Kühlberg konnte sich sehen lassen. Der ehemalige Juniorenschütze musste in diesem Jahr zum ersten Mal in der Schützenklasse Herren I antreten und konnte sich in einem großen Teilnehmerfeld von insgesamt über 100 gemeldeten Schützen in dieser Klasse wacker schlagen. Er erreichte mit 386 Ringen den 14. Platz.

Es war somit ein erfolgreicher Wettkampftag für die Starter des Schützenvereins. red

