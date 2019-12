Irish Pub im Gemeindezentrum

Hüttenfeld.Zum zweiten Mal luden Lotti Ehret und Marcel Ruschau zu einem Folkabend ins evangelische Gemeindezentrum Hüttenfeld ein. Während die Beiden den ersten Folkabend vor wenigen Wochen nahezu alleine bestritten, waren nun zahlreiche Musiker mit von der Partie, die teils mit ihren gewohnten Partnern zusammen musizierten, aber auch in wechselnden Formationen miteinander improvisierten, was den eigentlichen Reiz dieser Konzertform ausmacht.

Obwohl der Abend überwiegend von Irish Folk geprägt war, kamen auch andere Klänge wie beispielsweise Gypsy zur Geltung. Aus Ruschaus Heimatstadt Bochum waren einige seiner Musikerfreunde angereist, die das Gemeindezentrum mit ihren Instrumenten in einen Irish Pub verwandelten. Die Waveland Gang wurde von Angela und Frank aus Lampertheim mit Gitarre und Banjo verstärkt.

Bis spät in die Nacht wurde zu den Instrumenten gegriffen und gesungen. Bereits am 10. Januar findet der nächste Folkabend in den Räumen des Gemeindezentrums statt. ron

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019