Anzeige

Hofheim.Ein sehr seltenes Ehejubiläum feiern Irmgard und Philipp Dörr aus Hofheim. Das Paar gab sich am 3. Juli 1948 das Ja-Wort, ist nun seit 70 Jahren verheiratet, was landläufig auch als Gnadenhochzeit bezeichnet wird. Der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer ließ es sich gestern nicht nehmen, den beiden Hofheimern zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. „Ihre Gnadenhochzeit ist die dritte, die ich in meiner Amtszeit besuchen darf. Daran merkt man, dass 70 Ehejahre selten geworden sind“, sagte Störmer. Der Anlass an sich sei aber dadurch umso schöner. 70 Jahre zueinanderzustehen und gemeinsame Höhen und Tiefen zu durchleben, das verdiene den allerhöchsten Respekt. Unser Foto zeigt den Bürgermeister mit Philipp und Irmgard Dörr sowie deren kleinen Enkelsohn Joey Keller. / lex