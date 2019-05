Italien kommt nach Lampertheim

Lampertheim.Cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 6. Juni, zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Bella Italia – Italienische Hits von damals bis heute“ in den Schwanensaal ein.

Italien ist ein Land zum Verlieben und das dortige Lebensgefühl wird am 6. Juni im Schwanensaal in Lampertheim präsentiert. Die Musiker lassen an diesem Abend keine Wünsche offen: mit italienischem Wein und italienischen Leckereien sowie einem Mix aus Klassikern und der modernen italienischen Musikgeschichte.

Von Südtirol bis nach Sizilien, vom Trientiner Bergsteigerchor über Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Enrico Caruso bis zu Gianna Nannini, alles wird zu hören sein. Viele Bandmitglieder, die an diesem Abend auf der Bühne des Schwanensaals stehen, werden mit verschiedenen gesanglichen Darbietungen zu hören sein. Die Band besteht aus Silvana Lodato, Helmut Wehe, Patrick Schneller, Patrick Embach, Siggi Groß, Christoph Tischmeyer. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.05.2019