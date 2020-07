Jacht drohte zu sinken

Feuerwehr und DLRG waren am Freitag auf dem Neurhein im Einsatz. © B. Nix

Lampertheim/Rosengarten.Mit einem Mehrzweckboot, zwei Rettungsbooten und 25 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz an den Rhein auf Höhe des Wormser Industriegebiets ausgerückt. Um 11.39 Uhr war der Alarm mit Meldung „Person im Wasser“ eingegangen. Vor Ort stellte sich die Lage allerdings weniger dramatisch dar, wie Stadtbrandinspektor Klaus Reiber im Gespräch mit dieser Redaktion berichtete. In eine Jacht war Wasser eingedrungen, und sie drohte unterzugehen. Gemeinsam mit Feuerwehren aus Worms und der DLRG konnte das Sinken verhindert werden. Wie die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen mitteilte, war der Auspuff des Bootes abgerissen – warum war am Freitagabend noch unklar. swa

