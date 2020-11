Jagd unter Corona-Bedingungen

Kommunalwahl

Hanf und Schäfer führen Liste der SPD Viernheim an

Mit Alicia Hanf als Spitzenkandidatin will die Viernheimer SPD in die Kommunalwahl 2021 gehen. Auf Platz zwei folgt Fraktionschef Daniel Schäfer. Das teilten die Sozialdemokraten am Mittwochabend der Presse mit.