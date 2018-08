Jagdhörner zum Start

Lampertheim.Bläser geben am Samstag um 11 Uhr das Startsignal für das 550-Jahr-Jubiläum von Neuschloß. Die Bürgerkammer lädt ein zu einem zweitägigen Programm mit viel Unterhaltung, Geschichtlichem, Livemusik – und einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt.

Unter anderem bietet Beamtenbau-Besitzer Franz-Rudolf Braun Führungen an. Rita Eberhard, Heike Herbert und Bernd Wegerle aus Neuschloß sowie Marlies Walkowiak, die Illustratorin der Festschrift, zeigen im Erdgeschoss ihre Zeichnungen und Gemälde. Suzanne van Os begleitet zeitweise die Schau mit ihrem Spiel auf einer Laute. Schließlich erinnern Fotos an Neuschlößer Geschichte; der Projektbeirat zeigt seine eindrucksvolle Dokumentation der Altlastensanierung. Vor Ort ist auch der Historische Tanzkreis Bensheim mit Zeltlager. Um 13 Uhr treten die Kinder des kommunalen Kindergartens im Wacholderweg auf. Der Abend wird musikalisch: Von 18 Uhr an spielt die Neuschloß-Band VoxFour, und von 20 Uhr an bittet die Band der Musiker-Initiative MIL zum Tanz. Der Sonntag startet mit Gottesdienst und am Nachmittag gibt es Musik. red

