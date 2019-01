Jahresabschluss in der Eishalle gefeiert

Bürstadt.Bei gutem Wetter und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt trafen sich 23 Erwachsene und elf Kinder des 1. Judo-Clubs zum gemeinschaftlichen Eislaufen auf der Freilufteisbahn in Heddesheim. Der Eintrittspreis wurde vom Verein übernommen. Trainer und Vorstandsmitglied Stephan Müller organisierte ebenso wie in vielen Jahren zuvor diesen Ausflug als Jahresabschlussevent für alle interessierten Vereinsmitglieder. In den Eislaufpausen wurde die Gelegenheit genutzt, sich bei mitgebrachten Plätzchen, Stollen, Glühwein und Kinderpunsch auch außerhalb der Judomatte auszutauschen und noch besser kennenzulernen. Das Wettkampftraining wurde an diesem Tag zugunsten des Eislaufevents verlegt, weswegen auch einige der aktiven Wettkämpfer dabei sein konnten.

Gemeinsam hatten alle viel Spaß an der Veranstaltung, die nach zwei Stunden gegen 19 Uhr endete. red

