Lampertheim.In den Osterferien nahmen 25 Kinder der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil am Ferienprogramm teil. Besonderes Erlebnis war der Besuch des Betriebshofs der rnv in Mannheim. Die Kinder konnten auf dem Fahrersitz eines Busses sitzen und die großen Werkstätten für Straßenbahnen sowie Busse besichtigen. Zum Abschluss durften sie ein Picknick in einer Straßenbahn machen, was sonst nicht erlaubt ist. Die Kinder hatten Zeit zum Spielen in der Betreuung, und im Atelier entstanden Osteranhänger sowie Osterhasen aus Modeliermasse, die die Kinder stolz mit nach Hause nahmen. Ein gemeinsamer Kinobesuch mit den Kindern der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil der Goetheschule stand ebenfalls auf dem Programm. Am letzten Tag schien auch endlich mal die Sonne, und es ging zum Ostereiersuchen in den beliebten Stadtpark. Mit einem gemeinsamen Pizzaessen gingen die schönen Tage zu Ende. red (Bild: Ulrike Ebert)