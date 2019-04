Jede Menge Stunden

Hofheim.Bei der Jahreshauptversammlung der Hofheimer Freiwilligen Feuerwehr trug auch die Nachwuchsabteilung ihre Jahresberichte vor. Wie Jugendleiter Marcel Minolfo erklärte, verringerte sich der Mitgliederstand auf 19 Jugendliche. Die Liste an Aktivitäten im Jahr 2018 war lang. Angefangen von der traditionellen Christbaumaktion, der Teilnahme an der Winterwanderung des Löschbezirks 4, über einen Schwimmbadbesuch in Worms, der Gemarkungsreinigung, der Teilnahme an der Jugendsammelwoche bis hin zur Beteiligung an der Bezirksolympiade und dem Kreiszeltlager in Bürstadt, dem eigenen Tag der offenen Tür und Kerbebeteiligung – den Jugendlichen wurde einiges geboten. Seitens der Bürgerstiftung wurde den Hofheimern die Auszeichnung „Courage in Lampertheim“ verliehen.

Aus der eigenen Kinderfeuerwehr rückten Felix Juhassek, Florian Lameli, Laura Fuchs, Eva Lederer und Lars Trappschuh zu den Jugendlichen auf. Mit Tom Götz, Pascal Gyr und Andre Vilgis konnten drei aktive Brandschützer an die Einsatzabteilung abgegeben werden.

46 Übungsabende meisterte die Jugendabteilung, die sich in 1173 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung sowie 448 Stunden allgemeine Jugendarbeit gliederten. Dem Jugendwart standen an Ausbildern Nico Hildebrand, Lukas Lösch, Marcel Bär, Lena Volkert und Lars Wahl hilfreich zur Seite.

Kinderfeuerwehrwart Andreas Schneider listete das ebenfalls abwechslungsreiche Angebot der Kleinsten auf, die sich zu 22 Gruppenstunden trafen und sich mit feuerwehrspezifischen Themen, allgemeinen Spielen und Bastelstunden beschäftigten. Erneut konnte das Kinderfeuerwehrabzeichen „Tatze“ abgelegt werden. Der ganz große „Run“ bei der Kinderfeuerwehr ist aktuell nicht mehr gegeben, altersbedingt rückten einige Kinder zu den Jugendlichen auf, 19 Kinder bilden aber immer noch ein stabiles Gerüst. Sieben Betreuer stehen zur Verfügung.

70 Jahre dabei

Kreisstabführer Erik Minder zeichnete Günter Kärcher besonders aus, überreichte Ehrennadel und Urkunde an den 85-Jährigen, der seit 70 Jahren Mitglied im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Im Anschluss an die Versammlung der aktiven Brandschützer tagte noch der Feuerwehrverein unter der Leitung von Jürgen Rettig.

Der mit Bürstadt kooperierende Spielmannszug brachte es im Berichtszeitraum 2018 auf stolze 69 Auftritte. Stabführerin Stefanie Bär führte den Besuch der Militärmusikveranstaltung in Basel als unbestrittenen Höhepunkt an. Der Spielmannszug zählt 18 Mitglieder. fh

