Jeden Montag eine neue Song-Andacht

Jeden Montag um 18 Uhr geht eine neue Song-Andacht online.

Zu finden sind die Videos unter: https://www.youtube.com/user/LampertheimML

Seit Montag ist bereits „Luka“ von Suzanne Vega zu sehen.

Die Reihenfolge der weiteren Song-Andachten:

Pink Floyd: Mother

Udo Lindenberg: Der Astronaut muss weiter

Police: Every Breath you Take

Alanis Morissette: Thank you

John Lennon: Imagine

Leonard Cohen: Hallelujah

Marillion: Kayleigh / Lavender. lex