„Jeder Tag wie Weihnachten“

Lampertheim.Matthias Schwabe betreibt mit großer Leidenschaft sein Fahrradgeschäft bike-innovations in Lampertheim. Im Interview gibt der 40-Jährige Einblicke in seinen Berufsalltag sowie gute Tipps für Fahrrad-Fans – und solche, die es vielleicht noch werden wollen.

Herr Schwabe, wie lange sind Sie schon im Fahrradgeschäft und was ist das Interessante daran?

Matthias Schwabe: Angefangen habe ich vor zehn Jahren mit einem Onlineshop. Ich hatte schon damals daran Spaß. Heute ist es immer noch so, man kann dabei nette Leute kennenlernen. Es fühlt sich so an, als ob jeden Tag Weihnachten wäre: Denn ich öffne jeden Tag Pakete.

Was fahren Sie öfter: Fahrrad oder Auto?

Schwabe: Ich fahre auf jeden Fall öfter Fahrrad.

Was muss unbedingt an einem Fahrrad vorhanden sein?

Schwabe: Es muss den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Vorhanden sein sollten deshalb unbedingt: Reflektoren oder Reflektionsstreifen, vorne und hinten Licht, funktionierende Bremsen, aufgepumpte Reifen – gegebenenfalls auch Rücktritt. Vor allem wenn die Kinder zur Schule fahren, ist es ganz wichtig, dass sie ein verkehrssicheres Rad besitzen.

Worauf ist beim Kauf eines Helmes zu achten?

Schwabe: Er muss richtig passen und sollte natürlich auch vom Design her gefallen.

Sollten Fahrradfahrer verpflichtet werden, beim Fahren Helme zu tragen?

Schwabe: Das ist ein großes Thema. Wir fahren immer mit Helm. Aber man kann die Leute nicht dazu zwingen, einen Helm zu tragen.

Welche technischen Mängel an Fahrrädern fallen Ihnen besonders auf?

Schwabe: Meistens ist es so, dass die Leute ihr Auto als Statussymbol haben und ihr Fahrrad nur so nebenbei, aber es bessert sich. Man kümmert sich inzwischen mehr um sein Fahrrad. Doch zurück zur Frage: Meistens sind es Probleme an den Bremsen.

Sind Elektrofahrräder gefährlich?

Schwabe: Wenn man so will: Ja. Aber: Es ist genauso gefährlich, über die Straße zu laufen. Man muss als Fahrer die Geschwindigkeit dem Verkehr anpassen. Sie sind auch nur bis 25 Stundenkilometer unterstützt.

Sind Elektrofahrräder gut für die Umwelt?

Schwabe: Es ist besser, ein Mensch fährt von A nach B mit einem Elektrofahrrad anstatt mit einem Auto. Man sollte eher beim Kauf hinterfragen, wie es hergestellt wurde, aber ansonsten ist dies eine gute Sache. Es ist auf jeden Fall viel schöner mit dem Fahrrad zu fahren als mit dem Auto.

Was sollte man eher kaufen: ein normales Fahrrad oder ein Elektrofahrrad?

Schwabe: Wenn jemand zum Beispiel mit seinem Rad oft einkaufen will, dann würde ich ihm eher ein E-Bike empfehlen, statt dass er mit dem Auto fährt. Es kommt auf die Bedürfnisse des Kunden an: Wenn jemand beispielsweise gesundheitliche Einschränkungen hat oder bergiges Gelände befahren muss, dann ist ein E-Bike eine gute Alternative zum klassischen Fahrrad.

Wollen Sie noch etwas hinzufügen?

Schwabe: Man sieht in Zeiten des Corona-Virus ganz deutlich, dass das Fahrradfahren immer beliebter wird, und das finde ich sehr schön. Denn mit dem Fahrrad muss man kein öffentliches Verkehrsmittel benutzen und man bewegt sich. Je mehr Radfahrer man auf der Straße sieht, desto besser geht es auch unserer Umwelt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020