Jens Klingler scheitert an FDP

Lampertheim.Der letzte Punkt auf der Tagesordnung zur bevorstehenden Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 4. September, 19 Uhr, in der Lampertheimer Hans-Pfeiffer-Halle, ist der unscheinbarste. Und der mit dem größten Knalleffekt: SPD und FDP bringen den Antrag auf Einrichtung eines Wahlvorbereitungsausschusses ein. Begründung: die Neubesetzung der Stelle eines hauptamtlichen Ersten Stadtrats.

Damit wird aus der geplanten Wiederwahl von Jens Klingler (SPD) nichts werden. Wie verlautet, will SPD-Koalitionspartner FDP eine Wiederwahl Klinglers nicht mittragen. Vor diesem Hintergrund und dem Verlust der sicheren Stimmenmehrheit wolle der Amtsinhaber nicht mehr antreten, heißt es. Noch im Dezember 2019 hatte sich die FDP im Pressegespräch für eine Wiederwahl Klinglers ausgesprochen. Trotz der Personalie will die sozialliberale Koalition dem Vernehmen nach bis zum Ende der Legislaturperiode am 14. März zusammenhalten.

Jens Klingler war 2008 erstmals in das Amt des Ersten Stadtrats gewählt worden. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020