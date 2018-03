Anzeige

Dann der Führungswechsel für den VLK durch zwei Siege an den mittleren Brettern: Zunächst zeigte Tobias Haefele (Brett vier) wieder alte Stärke, beherrschte seinen Gegner von Beginn an und fuhr einen souveränen vollen Punkt ein. Da hatte es Daniel Schuschke an Brett fünf schon schwerer, denn er musste nach einem Qualitätsverlust viel Energie und Kreativität aufbieten, um das Blatt noch zu seinen Gunsten zu wenden, was ihm mit einer insgesamt feinen Leistung schließlich auch gelang. Und noch einmal konnte der SCL nach Josef Bürkelbachs Niederlage an Brett sechs zum 3,5:3,5 ausgleichen.

Die Entscheidung musste also an Brett drei fallen, an dem sich Jörg Moritz (VLK) und Dr. Rüdiger Tront (SCL) gegenübersaßen. Der VLK-Akteur besaß zwar einen Mehrbauern, bis zur Zeitkontrolle im 40. Zug war die Lage aber keineswegs klar – beide Seiten hatten noch Gewinnchancen, so dass auch nach vier Stunden Spieldauer höchste Konzentration geboten war, um den Gesamtsieg für den VLK klarzumachen. Dem wurde Moritz jedoch mit einer ganz starken Vorstellung in der „Nachspielzeit“ gerecht, in der er schließlich einen Figurengewinn herausarbeiten konnte und seinen Gegner damit zur Aufgabe zwang. Mit diesem 4,5:3,5- Erfolg zog der VLK in der Tabelle wieder am Ortsrivalen vorbei und belegt nun zwei Runden vor Saisonende mit 8:6 Punkten Rang drei. red

