Joggen und Forschen

Lampertheim.Die Führungen der Geopark-vor-Ort-Begleiter werden am Donnerstag, 2. Juli, fortgesetzt. Ute Striebinger lädt zum Jogging im Takt der Natur. Zu erfahren ist Interessantes über die Entstehungsgeschichte der Landschaft, die jahrestypischen Pflanzen im Naturschutzgebiet. Auch gibt es läuferspezifische Tipps zu einem Wohlfühllauf. Die Joggingstrecken sind zwischen 6,5 und neun Kilometer lang. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Infotafel an der Brücke zum Biedensand. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Ute Striebinger, Telefon 0179/6 92 13 97, E-Mail: rswa53@gmail.com.

Am Samstag, 11. Juli, gestaltet Andrea Hartkorn ein Naturerleben für kleine Naturforscher von fünf bis zwölf Jahren. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Biedensand. Anmeldung bei Andrea Hartkorn, Telefon 06206/37 28, E-Mail: a.hartkorn@t-online.de.

Am Sonntag, 19. Juli, geht es mit Andrea Hartkorn zu einer Exkursion an den Rallengraben und zur Bonnaue. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Biedensand. Anmeldung bei Andrea Hartkorn. red

