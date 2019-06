Johannisfest verbindet Kulturen

HÜTTENFELD.Traditionen bewahren, Kulturen verbinden – das hat sich das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld auf die Fahnen geschrieben. Die Privatschule versteht sich selbst als weltoffene und europäisch denkende Institution, pflegt aber gleichwohl litauische Bräuche. Das hat das Gymnasium einmal mehr mit dem traditionellen Johannisfest rund um die Sommersonnenwende gezeigt.

Mit fröhlichen Trachtentänzen, Musik, Kunst, Handwerk und Schülerworkshops hat die Schule den längsten Tag des Jahres (24. Juni) schon im Voraus gefeiert. Für ihr Bestreben, „eine Brücke zwischen zwei Kulturen zu bauen“, hat die Einrichtung im Rahmen des Fests die Friedensflagge der Vereinten Nationen verliehen bekommen.

Gefühl wie in Litauen

Frauen und Mädchen mit selbstgeflochtenen Johanniskränzen, baltische Trachten und Schnitzereien, dazu traditioneller Astkuchen, süße Pilze und Schaschlikspieße – wer es nicht besser wusste, der wähnte sich tatsächlich im Baltikum, wo der Johannistag mitunter einer der höchsten Feiertage ist. „Ich fühle mich wie in Litauen“, bestätigte der Kreisbeigeordnete Heinz Klee, der als Schulleiter der Viernheimer Friedrich-Fröbel-Schule einst selbst eine Partnerschaft mit einer litauischen Schule initiiert hatte. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer fand: „Das ist hier wie im Urlaub.“ Zur offiziellen Festeröffnung unter der alten Eiche sprachen zahlreiche Amts- und Würdenträger Grußworte.

Tanzeinlagen der Hüttenfelder Schüler wurden mit Auftritten von Gastschülern des Litauischen Gymnasiums in Punsk (Polen) ergänzt. Nebenan verkauften Deutsche mit litauischen Wurzeln aus der ganzen Bundesrepublik Handwerksware und landestypische Leckereien.

Bei allem Stolz auf die litauische Herkunft und Tradition machte Bürgermeister Gottfried Störmer aber auch einen „besonderen, europäischen Gedanken“ an der Schule aus. Stadtrat Gottlieb Ohl unterstrich dies und überbrachte ganz persönliche Grüße. Seine Tochter, ehemalige Schülerin in Hüttenfeld und heute in Australien lebend, ließ ausrichten: „Wenn ich an dieser Schule nicht Toleranz und andere Kulturen kennengelernt hätte, wäre ich meinen Weg nicht gegangen.“ Eröffnet wurde das Fest zuvor mit einer ökumenischen Andacht mit dem evangelischen Pfarrer Reinald Fuhr und seinem katholischen Amtskollegen Virginijus Grigutis. In Lampertheim kennt man den Johannistag mittlerweile eher im Zusammenhang mit dem Ende der Spargelsaison. Das Fest rund um die Sommersonnenwende hat ihren Ursprung aber auch in der Kirche.

Die katholischen Christen feiern den 24. Juni als Hochfest der Geburt Johannes‘ des Täufers. Eng verknüpft mit dem Tag ist auch das Johannisfeuer, auf das zahlreiche Besucher im Schlosspark bei litauischer Musik und kalten Getränken warteten. Als Finale der Veranstaltung soll es Dämonen, Krankheiten und Unglück abwenden.

